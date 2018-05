Modou Diop, père d'un candidat à l'hégire : "Dites moi où se trouve mon fils Abdou Ahad"

C'est un père meurtri qui a fait face à la chambre criminelle et pour cause. Modou Diop ne sait rien de son fils Abdou Lahad depuis que ce dernier a pris la décision d'aller en Gambie, il y a maintenant deux années.

Avec l'accusé El Haji Mamadou Bâ dit Mame Bâ qui est jugé en même temps que 29 présumés porteurs d'un projet jihadiste au Sénégal, Abdou Ahad Diop était démarché par le recruteur Moustapha Diop alias Abou Hatem. Se sachant surveillés par les services de renseignement, les deux "candidats" à l'hégire ont fait parvenir leurs inquiétudes à leur mentor qui leur conseillera d'aller en Gambie pour déjouer les radars de la police. Un conseil que Abdou Ahad Diop a appliqué à la lettre, contrairement à son ami Mame Bâ. Mais, il n'a pas avisé ses parents.

Depuis lors, Modou Diop son père est dans la tourmente. Il ne sait plus où donner de la tête. C'est au tribunal qu'il a appris que son fils s'était réfugié en Gambie. "On ne me l'a jamais dit sinon je me serais rendu sur place pour vérifier", se désole Modou Diop, au bord des larmes. Aujourd'hui, il ne désire qu'une chose : savoir où se trouve son fils.

Et il ne faut pas rajouter à son désarroi en tentant de le présenter comme un père négligent. "J'ai bien éduqué mes enfants. La preuve, ses aînés travaillent et subviennent à leurs besoins. Nous sommes des talibés", se défend le sexagénaire.