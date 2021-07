Modernisation du transport inter-urbain : Le ministre Mansour Faye lance la mise en circulation entre Dakar et Saint-Louis de 25 mini-cars climatisés.

Après la réforme du transport urbain avec l’introduction de bus TATA, le ministre des transports terrestres et du désenclavement du territoire, Mansour Faye, le projet de professionnalisation et de modernisation des transports urbains, engagé par le président de la République Macky Sall.



En effet, le ministre a procédé ce matin, à la gare routière de Saint-Louis, à la remise de clés et la mise en circulation inter-urbaine de 25 mini-cars climatisés de 15 places entre Dakar et Saint-Louis.



Selon le ministre de transports terrestres, "cette mise en circulation va étoffer le parc routier de Saint-Louis qui, à terme, devra se vider des 'véhicules 7 places' vétustes et peu commodes au voyage". Suite à des concertations avec les transporteurs, le prix du ticket pour le trajet Dakar- Saint-Louis a été fixé à 5.500 francs.



Après la cérémonie inaugurale, le ministre Mansour Faye et certains de ses collaborateurs ont rallié la capitale Dakar à bord d'un des mini-cars mis en service...