Modernisation de la commande publique : L'Armp et UGB engagent les réflexions.

Afin d'assurer une bonne modernisation de la commande publique en Afrique Francophone, l'Agence de régulation des marchés publics et l'Université ont lancé ce matin des réflexions à travers un atelier de d'échanges et de partage. Cette activité entre dans le cadre de la relance des activités des acteurs afin de mieux sensibiliser les populations sur l'intérêt de la commande publique.



"C'est une journée de conférence de haut niveau destinée aux professionnels et acteurs de la commande publique. Des ministères, des collectivités locales et plusieurs pays sont représentés et des autorités de la régulation des marchés publics de la sous-région sont venus pour discuter ensemble pour donner une approche plus scientifique et académique qui permettra à l'université Gaston Berger d'organiser une journée de conférence entre professeurs, mais également avec les étudiants doctorants pour leur montrer quelles sont les nouvelles filières de professionnalisation qu'offre la commande publique", a rappelé Laurence Folliot Lallio, la représentante de l'agence de régulation des marchés publics.



Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du ministre en chargé du PSE, Abdou Karim Fofana et du président de l'Association des maires du Sénégal, Aliou Sall...