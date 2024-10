Mobilisation Générale : Le Parti de l’Indépendance et du Travail du Sénégal ( PIT ) appelle à la résistance face aux dérives du régime PASTEF

Le Comité Central du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT) a tenu une session plénière au CICES de Dakar, sous la présidence de Ndèye Lucie CISSÉ, Secrétaire du Comité Central et Présidente de l’Union Démocratique des Femmes du Sénégal (UDFS). Cette réunion, marquée par un rapport du Bureau Politique sur la situation nationale présenté par le Secrétaire Général Samba SY, a abouti à une série de résolutions face à une situation jugée alarmante à l’approche des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024.



Le Comité Central a exprimé des préoccupations majeures concernant les libertés fondamentales, la cohésion sociale, et la gestion économique du pays. Les membres du parti soulignent des violations croissantes des droits civiques, avec des restrictions sur la liberté d’expression, de presse, et de manifestation pacifique. Ces atteintes, qualifiées d’intimidations, sont dénoncées comme une menace directe aux acquis démocratiques chèrement obtenus par le peuple sénégalais.





Le PIT met également en garde contre les tensions interreligieuses exacerbées par des déclarations de personnalités au sommet de l’État, remettant en question la paix civile, un pilier essentiel de la société sénégalaise. Les membres du parti appellent à une mobilisation générale des forces progressistes pour contrer cette situation, plaidant pour une synergie entre le PIT, les syndicats, et toutes les organisations républicaines.



Dans un contexte économique de plus en plus difficile, le Comité Central critique la gestion actuelle, mettant en avant un risque imminent de retour à des politiques d’austérité, potentiellement imposées par le FMI et la Banque Mondiale. Les conséquences de telles mesures, telles que la fin des subventions à l’énergie et l’augmentation du chômage, sont jugées catastrophiques pour le quotidien des Sénégalais, déjà fragilisé par la montée des prix.



Les élections législatives anticipées, organisées sans concertation préalable avec les acteurs politiques ou la société civile, sont perçues comme un stratagème du Président de la République et de son Premier Ministre pour asseoir leur majorité au sein de l’Assemblée nationale. Dans ce cadre, le Comité Central exhorte les Sénégalais à faire entendre leur voix par les urnes pour éviter l’instauration d’un régime autoritaire.



Le PIT appelle les organisations syndicales à rester vigilantes et à mobiliser leurs membres contre des mesures jugées antisociales. Il exprime également son soutien aux institutions religieuses du pays, affirmant que le vivre-ensemble est une valeur non négociable.





Dans cette perspective, le Comité Central se félicite de l’avancée des alliances politiques, notamment avec la création de la coalition électorale Jamm ak Njariñ, qui regroupe plusieurs organisations de gauche. Malgré des dysfonctionnements dans la mise en place de la liste électorale de cette coalition, le PIT appelle tous ses membres à dynamiser cette initiative pour garantir un succès aux prochaines élections.



Le Comité Central conclut en réaffirmant son engagement à défendre la démocratie et à lutter contre les dérives autoritaires, insistant sur la nécessité d’une campagne électorale efficace et intelligente pour s’assurer une représentation significative au sein de l’Assemblée nationale.



À l’approche des élections, le PIT appelle ainsi le peuple sénégalais à s’unir pour défendre ses acquis démocratiques et travailler ensemble pour un avenir meilleur et plus stable.