Mme SOPHIE NDIAYE CISSOKHO : « En plus d'être non républicaine, Aminata Lô Dieng a prouvé qu'elle était une mauvaise mère! »

L'affaire de l'arrestation de l'ancienne ministre du Tourisme sous Wade pour non-respect du couvre-feu, suivie de sa sortie virulente contre le Président de la République, fait déjà des vagues dans les rangs de l'Apr.



Du côté de Madame Sophie Ndiaye Cissokho, qui a câblé Dakaractu, c'est plutôt "un sentiment de dégoût" qui s'est dégagé envers la responsable politique libérale. Et, selon elle, cette dernière a fait preuve de manque de respect vis-à-vis du Président de la République, alors que celui-ci n'a rien à voir avec son histoire.



À en croire la chargée de l'animation et de la propagande de l'Apr, "Aminata Lô Dieng a été non-républicaine par son comportement."



Elle poursuit : "Cela prouve qu'elle n'a jamais mérité d'occuper la fonction de ministre de la République. Je me demande quelle mouche l'a piquée pour oser violer le couvre-feu et surtout oser déverser des insanités sur le Président Macky Sall qui n'a rien à voir avec elle. Et pire, elle évoque une faim que son fils aurait piquée et qui l'a obligée à sortir pour lui acheter à manger. Je me demande si elle n'est pas une mauvaise mère. Elle avoue d'ailleurs être une mauvaise mère. Une bonne mère Sénégalaise, africaine, aurait donné à manger à ses enfants depuis 20 heures, surtout quand il y a école le lendemain".



Notre interlocutrice d'ajouter : "je crois qu'elle a voulu saisir cette occasion inespérée pour revenir au devant de la scène, d'exister à nouveau pour essayer de faire du buzz. Hélas, c'est raté !"



Madame Sophie Ndiaye Cissokho de souhaiter que la loi s'applique sans exclusive sur toutes les personnes qui enfreindraient volontairement les lois et règlements de ce pays...