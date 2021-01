Mission MINUSMA : La gendarmerie envoie une unité de 170 officiers, sous officiers, et 30 éléments d'intervention spéciale au Mali.

La gendarmerie nationale a procédé à la remise de drapeau au 8ème contingent désigné pour être déployé au Mali. Leur mission première c'est la stabilisation de ce pays frontalier aux enjeux sécuritaires très importants. Le commandant de la gendarmerie mobile informe que ce sont 170 officiers, sous officiers et 1 peleton d'intervention spéciale de 30 éléments qui composent cette unité qui ont reçu le drapeau pour une mission dans le cadre du maintien de la sécurité au Mali.



Le général Thiaka Thiaw a rassuré que l'unité a pris connaissance du contexte sécuritaire particulier de la République du Mali. C'est pourquoi, il les a galvanisés en ces termes : " vos principales tâches concerneront surtout la protection des civils, la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État, la participation à la réforme du secteur de la sécurité et s'il y a lieu, de soutien électoral..."