Mise en service des agropoles économiques : Les députés interpellent le ministre Moustapha Diop.

Venu à l’Assemblée nationale pour défendre le projet de budget de son département, le ministre Moustapha Diop a été interpellé par les parlementaires sur la mise en service des agropoles économiques. Marie Sow Ndiaye, Pape Seydou Dianko et Mame Diarra Fam ont tour à tour interpellé le ministre sur la mise en service et le fonctionnement des agropoles économiques.



"On a besoin de connaître la valeur ajoutée des agropoles dans le développement économique du pays. Où en êtes vous concrètement avec la mise en service, parce que je pense qu'on ne peut pas passer trois ans dans une étude de faisabilité", dira Marie Sow Ndiaye...