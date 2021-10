Mise en position de stage : « Ùbi tèy, grève tèy », le collectif des enseignants diplômés prêts à boycotter la rentrée académique 2021-2022.

Le collectif des enseignants diplômés s’est réuni ce 01 Octobre pour réitérer sa position et faire le plaidoyer de la mise en position de stage.



En grève de faim illimitée depuis quelques jours déjà, le collectif par la voix de son coordonnateur Babacar Koté, se dit prêt à boycotter la rentrée académique de cette année et de déclarer une semaine morte à compter du 14 Octobre, jour de la rentrée.



« 3.000 enseignants sont toujours dans l’attente d’une

formation dont 50% au seuil de la retraite et depuis 2012, la situation stagne au point mort », a déclaré le coordonnateur. Une stratégie qui vient se joindre au souhait du syndicat pour obtentir gain de cause...