Migration : Le nouveau Dgase à la rencontre des autorités déconcentrées et décentralisées et de la société civile du Sud

Amadou François Gaye, Directeur général d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur (Dgase), qui a pris récemment fonction, a entamé une tournée de prise de contact dans les régions de Tamba, Kolda et Sédhiou, durant la période allant du 15 au 20 décembre 2019. Une mission qui se veut ‘’pour objectif de rencontrer les autorités déconcentrées et décentralisées ainsi que les organisations de la société civile et les associations faîtières sous l’égide du Gouverneur en vue d’un partage et d’une mise à niveau sur l’état d’avancement des projets et programmes en cours’’. Une mission qui s’inscrit résolument dans le processus de territorialisation de la politique migratoire avec comme corollaire l’ouverture de Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi des Émigrés (Baos) logés dans les Agences régionales de développement (Ard), a appris Dakaractu.

Le choix porté sur les régions susmentionnées est motivé, selon un document parvenu à la rédaction, par le volume des migrants de retour de la Lybie qui y est enregistré depuis 2017, faisant d’elles le peloton de tête en la matière’’. Mais il faut noter que le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (Maese), met à profit l’organisation à Sédhiou, les 18 et 19 décembre 2019, de la Journée internationale des migrants, pour célébrer l’adoption de la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990. Ce, avec le soutien technique et financier de l’Union européenne, de l’Oim (Organisation Internationale pour les Migrations) ainsi que de la Coopération espagnole, la Coopération allemande et la Coopération française, informe la même source...