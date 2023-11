Microfinance / Loi d'orientation relative à l'Économie sociale et solidaire : Les collectivités territoriales se concertent pour une prise en compte de la dimension ESS ...

Conformément au décret n° 2022-1808 du 26 septembre 2022, « le Ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire a préparé et mis en œuvre la politique définie par le Chef de l'État en matière de développement de l'économie solidaire et de la microfinance.



Ainsi dans le cadre de sa mission, le Ministère a tenu ce vendredi 24 novembre un atelier de partage avec toutes les collectivités territoriales de la région de Dakar pour l'intégration de l'ESS dans les plans locaux de développement, présidé par Gorgui Ndiaye, SG du ministère de la microfinance de l’économie sociale et solidaire.



Ceci dans le but de leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des dispositions de l'adoption de la loi d'orientation relative à l'ESS pour une prise en compte de la dimension ESS dans les Plans locaux de Développement.



Cette Résolution, adossée à l’écosystème ESS plus que favorable ne fera que booster davantage le secteur et répondre de la plus belle des manières à notre émergence à travers l’inclusion socio-économique des terroirs.







Ainsi, l’ESS qui est en droite ligne avec les orientations fixées par son Excellence le Président Macky Sall dans le PSE et dans le Plan d’Actions Prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A), serait selon le secrétaire général, un modèle incontournable pour booster l’Économie africaine et rééquilibrer les disparités.