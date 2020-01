Meurtre du jeune américain : La grosse colère de Serigne Mahy Niass (Vice-khalife)

Le Vice-khalife de Médina Baye a manifesté ce vendredi sa colère, à la suite du meurtre du jeune américain à Kaolack.



Lors de la prière du vendredi, Serigne Mahy Niass a déploré le manque de sécurité amenant certains délinquants à défier l'autorité allant jusquà s'attaquer à des étrangers qui sont venus au Sénégal en général à Médina Baye en particulier, pour un but précis.



Selon le guide religieux, les sénégalais doivent revoir leur comportement et essayer de garder une bonne image face au reste du monde. "Ce genre de comportement peut pousser les autres nations, les autres pays à se méfier de notre pays. Et si un jour, les Nations-Unies se lèvent et déclarent le Sénégal comme étant un pays où règne l'insécurité, ce sera fini pour notre tourisme, notre économie en général. L'autre jour, c'était un grand tollé avec l'épisode du Serigne Daara et son talibé, les gens ont passé leur temps à parler de droits de l'homme, de droits des enfants etc... Mais concernant ce meurtre et cette situation d'insécurité, personne n'a pipé mot. Alors, ils doivent penser à orienter la réflexion vers ces points sensibles pour notre pays…", a-t-il martelé.



Et d'ajouter " J'invite à ce que tout soit mis au clair dans cette affaire. Si rien n'est fait, le FBI est là, les américains feront le travail à leur place en mettant la main sur les auteurs de ce crime…"



Avant de terminer, le guide religieux a présenté ses condoléances à toute la Oummah notamment au président de la République, Macky Sall...