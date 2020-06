Meurtre de George Floyd : Les étudiants de l'Ucad s'indignent des actes racistes envers les noirs.

Les étudiants du département d'anglais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialisés en civilisations américaines, ont marqué leur indignation suite au meurtre à Minneapolis de George Floyd.

Lors d'une marche pacifique le long du couloir de la mort, ces étudiants ont réclamé justice pour George Floyd et invité à la cessation "de ces actes horribles et à la fois ignobles perpétrés contre des noirs un peu partout dans le monde et aux États-Unis en particulier..."