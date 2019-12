Meurtre de Fatoumata Mactar Ndiaye : Le procès s’ouvre le 7 janvier.

Trois ans après le meurtre de la vice-présidente du Conseil économique social et environnemental, Fatoumata Mactar Ndiaye, le dossier va finalement être évoqué devant la chambre criminelle du palais de Justice de Dakar le 7 janvier prochain.

Les proches de la défunte ainsi que le présumé meurtrier Samba Sow ont reçu leurs convocations depuis hier lundi 16 décembre. Toutes les personnes entendues par la Police à l’enquête préliminaire ont été également convoquées.

Pour rappel, Fatoumata Mactar Ndiaye, vice-présidente du CESE a été égorgée dans sa chambre par son chauffeur, Samba Sow. Ce dernier arrêté, a été inculpé pour assassinat, tentative de d’assassinat, vol avec effraction, escalade et usage d’arme et violence. Il a été envoyé à Rebeuss depuis.