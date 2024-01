Message de nouvel an / PDF : « Nous devons rompre avec le fatalisme… cette élection, est celle de notre génération »

Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se brise, hélas !

Ce qui est frappant, c’est qu’au même moment, notre pays s’apprête à exploiter 2,5 millions de tonnes de mètre cube de gaz et plus de 100 000 barils de pétrole par an, dans moins de six mois ! Une telle richesse nationale qui s’annonce et qui fait autant fuir les bras ! Il pleure sur le Sénégal, notre cher pays, comme cet océan déchainé engloutissant à gorge déployée la force de la JEUNESSE SENEGALAISE, perdue, désillusionnée, orpheline de repères moraux et citoyens, du substrat même de la notion de citoyenneté !

Echouent ainsi sur la banquise de l’océan atlantique les rêves de dizaines de milliers de nos jeunes compatriotes, devant ce grand paradoxe d’un pays immensément riche, mais étonnamment pauvre. Un pays qui échoue depuis plus de 60 ans à sortir de la « commoditisation » primaire ; un pays qui échoue à transformer ses ressources naturelles abondantes, diversifiées et présentes sur l’étendue du territoire national (or, sables minéralisés, phosphates, calcaires, poissons, bois, etc.) et, ainsi, à développer un secteur industriel à-même de fournir des emplois en qualité et en quantité à sa jeunesse.



Mes chers compatriotes,



L’élection présidentielle du 25 février 2024 n’est pas une élection comme les autres : non, ne nous y trompons pas. C’est L’ELECTION D’UNE GENERATION, DE NOTRE GENERATION.

En définitive, il s’agit de répondre calmement à des questions simples.



Sommes-nous capables de réécrire une nouvelle page de notre belle Histoire ? Oui.



Sommes-nous capables d’infléchir la marche de notre pays en mettant l’équité, la solidarité, la bonne gouvernance et l’éthique au cœur de la conduite des affaires publiques ? Oui.



Alors, oui, nous le pouvons ; Oui, nous pouvons rompre d’avec ce fatalisme d’un pays voué à laisser au bord du chemin des centaines de milliers de jeunes femmes et de jeunes hommes

Oui nous pouvons réussir et faire du Sénégal un pays où

NOUS POUVONS REUSSIR L’INEDIT ; PAR L’AUDACE ; L’AUDACE D’ESPERER UN LENDEMAIN MEILLEUR POUR LE SENEGAL !



BONNE FETE DE FIN D’ANNEE.



M. Papa Djibril FALL

Honorable Député à l’Assemblée

Candidat à l’élection Présidentielle du 25 février 2024 / COALITION PDF 2024