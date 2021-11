Message de Serigne Mahi Niass : Les jeunes notent, apprécient et compte appliquer à la lettre les recommandations du Khalife

C’est avec enthousiasme et reconnaissance que les fidèles ont accueilli le message tellement important destiné à la jeunesse. Serigne Mahi Ibrahima Niass veut amener les jeunes à se qualifier de principes et de valeurs qui leur permettront de participer au développement de leur pays. Le Sénégal, un pays riche en ressources humaines et qui dispose de suffisamment de terres arables, doit pouvoir compter sur ses fils dont le développement du pays leur incombe.



Après le Hadratoul Jummah, les fidèles ont accueilli favorablement ce message du Khalife qui est venu de Dakar pour s’adresser à toute la communauté Dakaroise. Dakaractu a tendu le micro à quelques uns d’entre eux pour avoir leurs impressions avant la conférence de Cheikh Mouhamadoul Mahi Aliou Cissé, porte-parole de la Hadara sur « les qualités du disciple envers son guide », ce samedi au terrain Acapes...