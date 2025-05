Message à la Nation du Premier Ministre de l'Inde, Narendra MODI

Chers compatriotes, Namaskar!



Depuis plusieurs jours, nous avons été témoins à la fois de la force et de la patience de notre pays. Tout d’abord, au nom du peuple de l’Inde, je salue les forces vaillantes de l’Inde, les forces armées, nos agences de renseignements, et nos scientifiques. Nos courageux soldats ont fait montre de leur courage immense pour atteindre les objectifs de l’opération Sindoor. Je rends hommage à leur bravoure, leur courage et leur vaillance. Je dédie cette vaillance à chaque mère, chaque sœur et chaque fille de notre pays.



Mes amis,



La barbarie déployée par les terroristes de Pahalgam le 22 avril a choqué notre pays et le monde entier. L’assassinat impitoyable de citoyens innocents devant leur famille et leurs enfants sur la base de leur religion a été le visage effroyable de la terreur et de la cruauté. C’était aussi une tentative répugnante pour rompre l’harmonie et l’unité de notre pays. C’est

cela qui a été personnellement douloureux pour moi. Après cette attaque terroriste, la nation tout entière, chaque citoyen, chaque communauté, chaque classe, chaque parti politique, se sont engagés ensemble dans des mesures fermes contre le terrorisme. Nous avons donné toute latitude aux forces indiennes pour éradiquer les terroristes. Et aujourd’hui chaque terroriste, chaque organisation de terreur connaît le prix à payer pour avoir effacé le Sindoor de nos sœurs et de nos filles.



Mes amis,



Le nom de l’Opération Sindoor est aussi le reflet des sentiments de millions de personnes dans le pays. L’Opération « Sindoor » est notre engagement indéfectible envers la justice. Tard dans la nuit du 6 mai et tôt dans la matinée du 7 mai, le monde entier a vu cette promesse devenir réalité. Les forces indiennes ont attaqué les repaires des terroristes au

Pakistan, ainsi que leurs centres d’entraînement, avec précision. Les terroristes n’avaient jamais imaginé que l’Inde soit capable de prendre une telle décision. Mais lorsque le pays est uni, doté d’une conscience de la nation avant tout, et que l’intérêt national prévaut, de graves décisions sont prises, et des résultats sont obtenus.



Quand des missiles et des drones ont attaqué des bases terroristes au Pakistan, non seulement les fondations des organisations terroristes, mais aussi leur courage, ont été fortement ébranlés. Des bases terroristes comme celles de Bahawalpur et Muridke sont des universités du terrorisme mondial. Les grandes attaques terroristes mondiales, qu’il s’agisse de celle du 11 septembre, des attaques à la bombe du métro de Londres, ou des grandes attaques terroristes qui ont frappé l’Inde depuis de nombreuses décennies, sont liées d’une façon ou d’une autre à ces repaires terroristes.



Les terroristes avaient effacé le Sindoor de nos sœurs, et l’Inde a répondu en détruisant ces quartiers généraux terroristes. Plus de 100 de ces terroristes redoutés ont été tués lors de ces attaques de l’Inde. Beaucoup de meneurs terroristes se déplaçaient librement au Pakistan depuis 25 ou 30 ans et conspiraient contre l’Inde. L’Inde les a tués en une seule attaque.



Mes amis,



Le Pakistan a été profondément désappointé et contrarié par cette action de l’Inde. Il a été déconcerté, et dans ce déconcertement il a accompli un autre acte de lâcheté. Au lieu de soutenir la frappe de l’Inde contre le terrorisme, le Pakistan a commencé à attaquer l’Inde elle-même. Le Pakistan a ciblé nos écoles, nos universités, nos Gurudwaras, nos temples,

et des maisons de civils. Le Pakistan a ciblé notre base militaire. Mais par cet acte, le Pakistan s’est rendu vulnérable lui-même. Le monde a vu les drones et les missiles du Pakistan tomber comme des fétus de paille face à l’Inde. Le robuste système de défense aérienne de l’Inde les a détruits en plein ciel. Le Pakistan s’était préparé à une attaque à la frontière, mais

l’Inde a frappé au cœur du Pakistan. Les drones et les missiles de l’Inde ont attaqué avec précision. Ils ont endommagé les bases des Forces Aériennes pakistanaises dont le Pakistan était si fier. L’Inde a infligé des dommages considérables au Pakistan dès les trois premiers jours, ce que celui-ci n’avait jamais imaginé. C’est pour cette raison qu’après ces mesures agressives de l’Inde le Pakistan a commencé à chercher des échappatoires. Le Pakistan s’est tourné vers le monde pour apaiser les tensions. Et après avoir subi des pertes importantes, l’armée du Pakistan a contacté notre DGOM (Directeur Général des Opérations Militaires) dans l’après-midi du 10 mai. À cette date, nous avions déjà largement détruit l’infrastructure du terrorisme. Les terroristes avaient été éliminés. Nous avions détruit les camps de terreur établis au cœur du Pakistan. Alors, quand le Pakistan a formulé son appel, et dit qu’il ne se livrerait plus à aucune sorte d’activité terroriste ni de provocation militaire, l’Inde a écouté. Et je le répète à nouveau, nous n’avons fait que suspendre nos mesures de représailles contre le terrorisme et les camps militaires du Pakistan. Dans les jours à venir, nous évaluerons chaque pas du Pakistan, pour former notre jugement sur le genre d’attitude que le Pakistan adoptera à l’avenir.



Mes amis,



Les trois forces de l’armée de l’Inde, notre Armée de l’Air, notre Armée de Terre et notre Marine, notre Force de Sécurité des Frontières, les forces paramilitaires de l’Inde, sont en alerte permanente. Après les frappes chirurgicales depuis la terre et depuis le ciel, l’Opération Sindoor continue avec la politique de l’Inde contre le terrorisme. L’Opération Sindoor est un nouveau moment-clef pour notre combat contre le terrorisme, et implique

de nouveaux paramètres et une nouvelle normalité.



Premièrement, si l’Inde est frappée par une attaque terroriste, une réponse adéquate sera donnée.



Nous serons seuls juges de l’adéquation de notre réponse. Nous prendrons des mesures strictes à chaque endroit où émergeront les racines du terrorisme.



Deuxièmement, l’Inde ne tolérera aucun chantage nucléaire. L’Inde frappera précisément et résolument les repaires de terroristes qui se développeraient sous couvert de chantage nucléaire.



Troisièmement, nous ne ferons aucune différence entre un gouvernement finançant le terrorisme et les cerveaux du terrorisme. Pendant l’Opération Sindoor, le monde a de nouveau vu le visage effroyable du Pakistan, quand des officiers de haut grade de l’armée pakistanaise sont venus dire adieu aux terroristes exécutés. Il s’agit d’une preuve irréfutable de terrorisme soutenu par l’État. Nous continuerons à prendre des mesures fermes pour

protéger l’Inde et nos citoyens de toute menace.



Mes amis,





Nous avons vaincu le Pakistan systématiquement sur le champ de bataille. Et cette fois, l’Opération Sindoor a ajouté une nouvelle dimension. Nous avons démontré nos capacités dans le désert et en montagne, mais également prouvé notre supériorité dans la Guerre de Nouvelle Génération.

Pendant cette opération, la crédibilité de notre armement conçu en Inde a aussi été démontrée. Aujourd’hui, le monde est témoin que dans les combats du 21ème siècle l’heure de l’équipement de défense conçu en Inde est venue.



Mes amis,



Notre plus grande force est notre unité face à toutes les formes de terrorisme. Nous ne sommes certes pas à l’ère de la guerre, mais nous ne sommes pas non plus à l’ère du terrorisme. Une tolérance zéro face au terrorisme est la garantie d’un monde meilleur.



Mes amis,



La façon dont l’armée pakistanaise et le gouvernement du Pakistan encouragent le terrorisme finira par détruire le Pakistan. Si le Pakistan veut survivre, il devra détruire son infrastructure de la terreur. Il n’existe pas d’autre chemin vers la paix. La position de l’Inde est très claire. La terreur et les négociations ne peuvent aller ensemble… La terreur et le commerce ne peuvent aller ensemble… L’eau et le sang ne peuvent couler ensemble.

Aujourd’hui, je souhaite également dire à la communauté internationale que notre politique déclarée est toujours la suivante : si des discussions avec le Pakistan ont lieu, ce ne sera qu’à propos du terrorisme ; et si des discussions avec le Pakistan ont lieu, ce ne sera qu’à propos du Cachemire occupé par le Pakistan (Pakistan-occupied Kashmir).



Chers compatriotes,



Aujourd’hui est la date de Buddha Purnima. Le seigneur Buddha nous a montré le chemin de la paix. Le chemin de la paix passe aussi par le pouvoir. L’humanité doit évoluer vers la paix et la prospérité. Chaque Indien, chaque Indienne, doit pouvoir vivre en paix, et réaliser notre rêve d’un Viksit Bharat (Inde développée). Pour cela, il est absolument nécessaire que l’Inde soit forte. Et il est aussi nécessaire d’utiliser cette force lorsque les circonstances l’imposent. Et, ces derniers jours, c’est exactement ce que l’Inde a fait.





Encore une fois, je rends hommage à l’armée et les forces armées indiennes. Je m’incline devant le courage de chaque Indien et chaque Indienne, devant le serment et la résolution d’unité du peuple de l’Inde.

Merci.Bharat Mata ki Jai !!!Bharat Mata ki Jai !!!Bharat Mata ki Jai !!!