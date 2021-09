Mermoz / Sacré-Coeur : un Collectif dénonce l’exploitation commerciale du TF16426/Grand-Dakar et réclame une aire de jeux.

Le collectif pour la défense des intérêts de Mermoz / Sacré-Cœur a observé un sit-in, cet après midi, pour dénoncer ce qu’il qualifie de détournement d’objectif sur le terrain TF16426/Grand-Dakar de la boulangerie jaune et qui fait 12. 065 m2.



Selon le coordinateur du collectif, Pape Samba Dièye, le terrain objet de litige a été attribué par la SICAP à la commune de Mermoz/Sacré Coeur pour une aire de jeux à but non lucratif. À la grande surprise du collectif, le terrain en question est utilisé par le maire de la commune, Barthélémy Dias le cède pour des espaces commerciaux contrairement aux attentes des populations de la commune.



Face à la presse, le collectif a interpellé ainsi les autorités, notamment le ministre de la justice, le ministre des collectivités territoriales et le ministre de l’intérieur à se saisir du dossier pour clarifier les actions qui sont menées sur ledit site.



Occupant la voie publique sur l’axe Boulangerie jaune et Auchan, Pape Samba Dièye et ses camarades ont ainsi proféré des menaces à l’encontre des exploitants du terrain et entendent passer à la vitesse supérieure si rien n’est fait dans les prochains jours...