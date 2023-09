Mermoz / Ancienne piste : les mécaniciens démentent l’accord de déguerpissement et maintiennent leur position d’occupation.

L’association des artisans de l’ancienne piste de Mermoz a fait face, aujourd’hui, à la presse pour encore une fois, clamer leur détermination à se maintenir sur le site qu'ils occupent, tout en déniant un quelconque accord de rejoindre la cité de l'automobile.

« L’ancienne piste nous appartient, on ne quittera pas ce site, c’est notre joyau et s’il y a des imposteurs qui cherchent à s’approprier de nos terres, on leur fera face… », assure Arona Sène, le porte-parole des mécaniciens.