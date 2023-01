Mercato : Nouveau coup de théâtre dans le dossier Bamba Dieng après une visite médicale “ratée”…

Décidément rien ne va plus pour Bamba Dieng qui, après avoir vécu l’une des plus folles histoires lors du mercato estival et son double transfert manqué à Leeds puis à Lorient, le buteur sénégalais est en train de vivre son pire cauchemar.

À en croire le journaliste, Saber Desfarges, qui suit le dossier de près, Bamba Dieng qui a passé sa visite médicale ce mercredi du côté de la Bretagne, a été recalé pour un “souci” médical décelé.

Une information à prendre avec des pincettes même si la même source reste formelle et renseigne que le joueur de l’Olympique de Marseille qui devait signer à Lorient, va finalement retourner à l’OM. “Son transfert à Lorient est presque annulé après des soucis lors de la visite médicale”, précise le journaliste sur son compte Twitter.

Notons que l'attaquant nigérian,Terem Moffi qui était convoité par l’OM a refusé de rejoindre le club phocéen ce qui a rendu l'échange très compliqué…