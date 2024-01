Meeting de soutien à Amadou Bâ : Khadim Dia et le mouvement « NIEUP » réussissent le pari de la mobilisation

Le mouvement national « NIEUP » a tenu ce vendredi un grand rassemblement au Monument de la renaissance africaine pour soutenir le Premier ministre Amadou Bâ, candidat à l’élection présidentielle de 2024.



Sous la houlette de Khadim Dia, coordonnateur national du mouvement, l’engagement et la détermination des jeunes ont été au rendez-vous pour manifester leur désir d’élire leur candidat dès le premier tour du scrutin du 25 février prochain. Avec confiance, le jeune leader combatif du mouvement « NIEUP » s’est adressé aux sénégalais pour magnifier les qualités d’homme d’Etat de son mentor Amadou Bâ, soucieux de l’avenir de la jeunesse. Mais aussi, Khadim Dia a invité la jeunesse à faire le bon choix en portant Amadou Bâ à la tête de la magistrature suprême.



Ému par la mobilisation et l’engagement du jeune leader Khadim Dia, le candidat de Benno affiche sa satisfaction: « Khadim je suis fier de toi… » lance Amadou Bâ qui se tourne vers la jeunesse en ces termes: « … je serai le Président de l’emploi des jeunes… Je serai le candidat de la jeunesse ».



La rencontre s’est déroulée en présence de plusieurs responsables de la majorité dont le ministre d’état Augustin Tine, le ministre conseiller spécial du Président, Mor Ngom, le vice président de l’Assemblée nationale, Dr Malick Diop, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, le maire de Ouakam Mr Aziz Guéye, Mme Zahra Iyane Thiam, Mr Zator Mbaye, Mr Bouna Kanté, mais aussi des leaders comme Go Faye et Wahab Séne des Parcelles, des chefs coutumiers comme les Diaraf Youssou Ndoye et Al Diagne entre autres.