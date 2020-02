Meeting à Louga : Le Ministre-Maire Moustapha Diop démarre officiellement sa campagne municipale et lance un appel aux 23 comités...

Le maire de Louga Moustapha Diop, par ailleurs ministre de l’Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie, a confirmé sa présence dans la capitale du Ndiambour. En effet, ce samedi 2 février 2020, lors d’un meeting organisé par Ibrahima Ndiaye, membre de l’Alliance pour la République (Apr) de Louga, il a été accueilli par des militants grandement mobilisés, avec des pancartes à son effigie. Face à cette foule immense, Moustapha Diop a annoncé officiellement le démarrage de sa campagne électorale dans la ville.



Occasion lui a été ainsi donnée de faire l’état des lieux concernant le nombre d’ouvrages réalisés dans la région de Louga et de se prononcer sur le problème de la construction du parc d’attraction au boulevard Abdou Diouf. Le maire a demandé aux conseillers municipaux, qui se sont farouchement opposés à la réalisation de ce projet, de se rallier à sa cause pour le développement de leur localité.



Au terrain du quartier Artillerie de Louga où il tenait son meeting, Moustapha Diop a aussi informé sur le programme d'installation de 2000 lampadaires solaires destinés à la localité. Pour terminer, il a invité les 23 comités de la région à fédérer leurs forces pour soutenir sa candidature. Un méga meeting est prévu á cet effet le 12 Mars 2020 dans le département de Louga.