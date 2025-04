Médinatoul Salam : En prélude au 17 avril chez Cheikh Béthio, Serigne Abo Mbacké rend visite à Serigne Saliou Thioune

À quelques jours de la célébration du 17 avril, date commémorative très attendue par les disciples de Cheikh Béthio Thioune, une rencontre marquante s’est tenue ce week-end. Serigne Abo Mbacké, figure maraboutique respectée, a effectué une visite de courtoisie à Serigne Saliou Thioune, Khalife de Cheikh Béthio Thioune.

Cette visite, riche en symboles, s’inscrit dans une dynamique de renforcement des liens spirituels et confrériques entre les différentes familles maraboutiques. Elle témoigne également de l’importance que revêt le 17 avril dans le calendrier mouride, notamment pour les fidèles du dahira des "Thiantacounes".

Les deux guides religieux ont échangé dans une ambiance empreinte de respect et de spiritualité, abordant notamment les préparatifs de l'événement et les enjeux liés à la mobilisation des talibés dans la paix et la discipline.

Ce geste de Serigne Abo Mbacké est perçu par beaucoup comme un acte d’unité et de solidarité, à l’image des valeurs prônées par Serigne Touba, et que perpétuent ses héritiers spirituels...