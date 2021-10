Médina Baye : un dispositif sanitaire de 250 éléments déployé dans la cité pour assister les fidèles.

Baye Assistance Médicale, comme son appellation l'indique, est une association oeuvrant dans l'humanitaire. La structure est connue pour ses interventions médicales durant le Gamou International de Médina Baye où elle reste fortement impliquée dans la prévention et l'assistance sanitaire des pèlerins.



Pour cette édition 2021 du Gamou, Baye Assistance Médicale composée dans sa majorité d'étudiants en médecine, a déployé plus de 250 éléments répartis entre Médina Baye, Léona Niassène et Ndorong pour des opérations touchant à la collecte de poches de sang, mais également aux consultations médicales. Toutes les spécialités sont prises en compte afin de permettre aux fidèles de passer un bon Maouloud...