Médina Baye : Les temps forts du Berndé à la maison des hôtes. (Keurou Gane).

Des plats savoureux et succulents ont été présentés aux délégations et aux fidèles venus presque partout dans le monde entier.



Une cérémonie de réception qui est devenue possible grâce à la contribution de bonnes volontés dont Mohamed Ndiaye Rahma qui a dégagé une somme conséquente pour accompagner le comité d'organisation.



Les hôtes de Médina Baye se sont régalés d'un plat composé d'un dromadaire adulte farci d'un mouton lui-même farci d'aures ingrédients.



En effet, les plats étaient nombreux et chacun y est allé de son propre service...