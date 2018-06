Médina Baye : La cité religieuse célèbre ce lundi Leylatoul Qadr

Comme à l'accoutumée, la cité religieuse célèbre ce lundi la nuit du ramadan ou nuit du destin. Ainsi, plusieurs activités religieuses sont au menu, notamment des récitals du Saint Coran, des prières entre autres, en présence du Khalife général de Médina, Cheikh Ahmed Tidiane El Hadj Ibrahima Niass, de l'Imam de la grande mosquée, Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé, des autorités administratives et des fidèles talibés.



Pour la petite histoire, depuis plus de 40 ans, la cité religieuse célèbre cette nuit de façon singulière à travers l'ingéniosité d'un des fils de Cheikh Al Islam, Cheikh Hady Ibrahima Niass. Au lendemain de sa disparition, son fils aîné du nom de Cheikh Baye Hady Niass a repris le flambeau sur ordre de Serigne Mahi Ibrahima Niass et l'onction du Khalife général. " Mawlana Cheikh Al Islam Baye, notre vénéré grand père choisissait ce jour pour procéder à la fermeture de la lecture du Saint Coran. Il en profitait pour décorer les maîtres coraniques. C'est en 1978, 3 ans après sa disparition que mon père Cheikh Hady Ibrahima Niass a commencé à suivre ses pas en célébrant cette nuit. Finalement, elle s'est agrandie avec ses frères et les professeurs égyptiens et mauritaniens de l'institut franco-arabe de la Cité", nous rappele Cheikh Baye Hady Niass, l'actuel organisateur du Leylatoul Qadr.



Cette année, plus de 70 écoles coraniques ont été impliquées dans le cadre du récital du coran. " de 11 heures à 13 heures, elles viendront devant les guides religieux pour comptabiliser le nombre de récitals en vue de prier pour la paix et la stabilité dans notre pays et dans le monde, a-t-il ajouté.



À noter que l'année dernière, le Coran a été récité 3 000 fois. La veille, la présence des autorités étatiques a été enregistrée dans la ville sainte dont celle du patron de la Caisse des dépôts et consignation, Aliou Sall.