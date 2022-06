Médina Baye : L'État confie la gestion du marché au PROMOGEM...Yaye Fatou Diagne annonce la mise en service avant la Tabaski.

Après avoir procédé à la construction du nouveau marché de Médina Baye, Mohamed Ndiaye Rahma a désormais remis les clés à l'État du Sénégal. Et sur instruction du président de la République, le Programme de Modernisation et de Gestion des marchés (PROMOGEM) va s'occuper de la gestion de ce lieu de commerce.



La coordinatrice nationale du PROMOGEM et Mohamed Ndiaye Rahma ont été reçus cet après-midi par le khalife général de Médina Baye.



Yaye Fatou Diagne en a profité pour annoncer que dès lundi l'équipe qui va s'occuper de la gestion sera installée à la tête de ce marché pour effectuer les derniers réglages, c'est-à-dire le recensement des commerçants entre autres activités. Et selon elle, la mise en service du marché de Médina Baye pourrait être effective avant la Tabaski...