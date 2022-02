Médina : À la Rue 41X32, la famille de Saliou Ciss se prépare pour la finale de la CAN Cameroun 2021.

Le Sénégal et l’Égypte s’affronteront, ce dimanche soir, en finale de la Coupe d’Afrique des nations Cameroun 2021, à Yaoundé. Et à la Médina, Rue 41X32, les supporteurs se préparent déjà au match. Le vert, le jaune et le rouge ont envahi les devantures de la maison familiale de Saliou Ciss, le latéral nancéien et de l'équipe nationale du Sénégal, à quelques heures du coup d’envoi de la finale de la 33ᵉ édition de la CAN.