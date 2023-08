Médiation pour la libération de détenus : Ousmane Sonko et compagnie appelés à surseoir à leur grève de la faim

La synergie des organisations de la société civile pour la paix (SOS paix) s’est adressée aux détenus qui observent la grève de la faim depuis plusieurs jours. Selon Moundiaye Cissé et ses camarades, seule la fin de cette grève pourrait les aider à avoir des arguments à mettre sur la table du ministre de la Justice et du Premier ministre.



« Nous appelons les détenus qui observent la grève de la faim à arrêter leur diète pour nous permettre de poursuivre la médiation que nous menons pour leur libération. Nous ne souhaitons pas que dans le futur que la grève de la faim soit une pression pour la libération de détenus. Ce qui n’est pas bon pour un pays. Nous irons à la rencontre du ministre de la Justice et du Premier ministre pour poursuivre la médiation et leur présenter une liste de détenus dont nous considérons que la place n’est pas en prison » lance Moundiaye Cissé.