Me Sidiki Kaba, ministre des Forces Armées : « Le chef suprême des armées est un homme de paix et de dialogue! »

Le ministre des Forces armées n’est pas allé par quatre chemins pour défendre le président de la République peint par l’opposition comme un homme de qui n’aime pas la paix. Enfilant sa toge d’avocat sur le pupitre de l'Assemblée nationale, Me Sidiki Kaba défendra crânement le chef suprême des armées.







« Le Sénégal est une terre de tolérance, un pays de dialogue, une nation en paix. Le chef suprême des armées est un homme de paix et de dialogue. Le 04 août dernier, nous avons signé un accord de paix avec une faction de la Casamance. Cela prouve qu’il est continuellement à la recherche de la paix dans son pays », défend l’avocat et ministre des Forces Armées qui refuse de donner des détails sur l’équipement de l’armée car dit-il, l’ennemi est à côté...