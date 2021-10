Me Moussa Bocar Thiam investi par BBY Ourossogui : « L’heure est à l’union! Je m’engage ici et maintenant qu’au soir du 23 janvier 2022, la gestion municipale sera collégiale »

Les responsables de la coalition BBY de la commune de Ourossogui étaient ce week-end en communion avec le maire Me Moussa Bocar Thiam Thiam pour la cérémonie devant l’investir.



Une cérémonie qui aura vu la présence de tous les responsables politiques de Ourossogui et même, de la région de Matam.



A quelques longueurs de la tenue des élections locales, le département de Ourossogui envisage, au regard de la forte mobilisation ce samedi, investir le maire Moussa Bocar Thiam qui a reconnu publiquement l'apport notoire de certains responsables politiques comme Djiby Doro Dia, le SG de la coordination départemental du PS, M. Ciré Dia, Mamadou Sall, membre fondateur de la Cojer, Moussa Sène, le président de l’association des commerçants de Ourossogui, Baïdy Ba représentant de Abou Ba Afrique Ascenseur, Me Sally Mamadou Thiam (UCS), M. Djiby Nala Sy (pdt du mouvement Jikke Bamtaare), M. Nouroudine de l'AJE, et le maire de Bokidiawé, Kalidou Wagué.



Dans cette même lancée, le maire Moussa Bocar Thiam a également salué les efforts du député -marie des Agnam, Farba Ngom. « Si Matam est devenu aujourd’hui ce qu’elle est, c’est grâce à l’action politique de Farba Ngom. C’est un ami, un frère et un confident qui mérite bien que je le remercie, ici, devant toute la population du Fouta. »



Abordant la question de la municipalité, le maire Moussa Bocar Thiam appellera à l’union pour une gestion collégiale de la municipalité. « L’heure est à l’union. Une chose est claire : ici à Ourossogui, le Benno Bokk Yakaar est assumé par de hauts responsables qui sont bien conscients des enjeux de la région et particulièrement de notre commune de Ourossogui », clamera le maire et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar et non moins de l’Alliance pour la République.



Étant investi pour Ourossogui par tous ces responsables politiques de BBY, Me Moussa Bocar Thiam aura comme maître-mot : l’unité et la cohésion. Ceci, selon l’ancien du Parti socialiste, restent les seuls gages pour une meilleure gestion municipale. D’ailleurs, dira le maire investi, « au soir du 23 janvier 2022, l’équipe municipale sera unie autour de seuls intérêts de Ourossogui ».