Me Moussa Bocar Thiam: « Farba Ngom n’ira pas en prison… »

Lors de la mobilisation de soutien à Farba Ngom à Agnam, l’ancien ministre et non moins maire de Ourossogui, a déversé sa colère sur l’actuel régime notamment le tandem Diomaye-Sonko. Me Moussa Bocar Thiam est formel dans son discours : « que l’actuel régime se rende à l’évidence. Nous sommes prêts à tout pour que Farba Ngom n’aille pas en prison. Il n’ira pas en prison. Pour emprisonner Farba Ngom, il faut emprisonner tout le Fouta », a t-il fait entendre lors de cette manifestation qui a enregistré la présence de responsables de l’alliance pour la République.







Selon Me Moussa Bocar Thiam, il faut que l’actuel régime arrête cette manipulation concernant la discrimination ethnique. « Nous informons que Farba Ngom est important pour le Fouta. Nous sommes fiers d’être du Fouta. C’est un régime qui n’a plus de projet. Qu’il sache que Fouta est prêt pour défendre son fils », argue l’ex-ministre de la communication, des télécommunications et du numérique.