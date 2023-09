Me Malick Sall se prononce après la désignation de Amadou Bâ : « Aucun choix ne pouvait être plus pertinent »

L’ancien ministre de la justice et responsable politique de l’Apr à Matam s’est exprimé après la désignation de Amadou Bâ comme candidat de Benno Bokk Yakaar pour 2024. « Le président de l’Alliance pour la République (APR) notre leader, Macky Sall nous avait demandé de rester à son écoute. Nous l’avons fait avec respect et consideration. Aujourd’hui, il a, officiellement, porté son choix, après avoir mûrement reflechi et fait de larges concertations, sur Monsieur Amadou BA. Choix ne pouvait être plus pertinent » reconnaît Me Malick Sall.







En phase avec Macky Sall, Me Malick Sall réaffirme qu’avec ses militants et sympathisants, que son candidat reste et demeure Amadou Bâ, choix du président de la coalition.







En le remerciant pour ce choix responsable, l’ancien ministre de la Justice invite tous les militants, amis, sympathisants à se joindre à lui pour travailler à la réalisation de ce projet de faire de la candidature de Monsieur le Premier ministre Amadou Bâ, « une réalité pour le bonheur du Sénégal. Un Sénégal de tous, par tous et pour tous ! Un Sénégal où il fait bon vivre ».







Me Malick Sall donne rendez-vous pour engager le travail nécessaire à l'élection nette et claire, dès le premier tour, du candidat, Amadou Ba, seul et unique candidat de Benno Bokk Yakaar.