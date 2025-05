Me Baboucar Cissé : « Le cas de notre client Farba Ngom est une dérive judiciaire, un scandale »

Lors de la conférence de presse de ce mardi, Maître Baboucar Cissé, l’un des avocats de Farba Ngom, a récusé cette entreprise judiciaire à l’encontre de son client. « Cette procédure contre Farba Ngom est une dérive judiciaire. C’est un scandale, à la limite », a-t-il dénoncé, invitant au respect des textes et des droits de la défense.



Emprisonné depuis le 27 février dernier pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et escroquerie portant sur des deniers publics d’un montant de 31 milliards de francs CFA, le maire Farba Ngom a été extrait le 29 avril pour être inculpé à nouveau. Les poursuites dont il fait l’objet résultent d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui a mis en évidence des transactions suspectes estimées à 125 milliards de francs CFA.



Selon le collectif d’avocats du responsable politique de l’APR, « il faut au moins entendre le mis en cause avant même de l’inculper et de le mettre en prison ».