Me Aïssata Tall Sall critique vivement le rapport de la Cour des comptes : « C’est un document qui souffre dans le fond, la forme et la finalité »

La présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, également membre de l’Alliance pour la République (APR), a tenu ce jeudi un point de presse sur la situation des finances publiques décrite par la Cour des comptes. Elle y a relevé des incongruités et incohérences. Selon Me Aïssata Tall Sall, ce rapport « souffre dans le fond, la forme et la finalité ».



Concernant la forme, l’ancienne ministre sous le régime de Macky Sall déplore que les observations des anciens ministres des finances sur la période concernée n’aient pas été prises en compte. Elle explique que l’initiative aurait dû consister à intégrer les éléments de réponse de ces ministres. « Ce travail n’a pas été fait par la Cour des comptes », regrette-t-elle.



Par ailleurs, Me Aïssata Tall Sall s’interroge sur l’absence de signatures dans le rapport. « On peine à savoir qui a revendiqué la paternité de ce document », dénonce-t-elle.



Sur le fond, l’avocate exprime également ses réserves. Elle estime que « la Cour des comptes a déjà réalisé ce type d’audit. Elle ne fait que se répéter, car de nouvelles autorités veulent imposer des chiffres et ternir l’image des responsables de l’ancien régime ».