Me Abdou Dialy Kane : « L’affaire Fatoumata Mactar Ndiaye devrait amener à réfléchir sur le retour de la peine de mort »

Me Abdou Dialy Kane, avocat de la famille de Fatoumata Mactar Ndiaye, a évoqué l’idée d’un retour de la peine de mort. Les meurtres sont d'une fréquence répétitive au Sénégal, selon le conseil. «Et, l’affaire Fatoumata Mactar Ndiaye devrait amener à réfléchir sur le retour de la peine de mort», a-t-il préconisé.



L'avocat de la défunte conseillère économique et sociale a fait part de sa satisfaction après la décision aujourd'hui de la Chambre criminelle qui a condamné Samba Sékou Sow aux travaux forcés à perpétuité. «Cette décision est positivement appréciée. Nous l’apprécions à sa juste proportion. C’est une décision qui ne me surprend pas dans la mesure où je l’avais évoqué lors de ma plaidoirie. Samba Sow avait fait preuve d’une barbarie spéciale qui avait emporté la vie d’une femme. C’est une affaire qui doit amener les autorités à réfléchir ou à revenir sur la décision de supprimer la peine de mort», a dit l’avocat.