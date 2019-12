Mbour : le ministre de la pêche suspend les travaux, menace de les délocaliser et réaffirme l’autorité de l’État

L'attente fut longue s'agissant de la recherche de solutions sur le malentendu qui oppose les pêcheurs à l’État au sujet de l'implantation d'un quai de pêche. Selon le ministre de la pêche Alioune Ndoye, la bonne information n'a pas été donnée aux pêcheurs puisqu’on leur a fait croire qu’en lieu et place d'un quai, il était question d’ériger une usine de farine de poisson. Alioune Ndoye parlera même de soubassement politique et d'intérêt personnel en jeu.

Concernant les 13 personnes arrêtées aux cours des échauffourées, officiellement le ministre de pêche a affirmé que force restera à la loi. Pour le projet proprement dit, Alioune Ndoye s’engage à jouer la carte de la transparence et de la vulgarisation. Tout en cas envisageant sa délocalisation en cas d’absence de consensus. Du côté des pêcheurs, le vieux Badou Ndoye de souligner que les pêcheurs sont intransigeants : le projet peut s'implanter dans un autre lieu, mais jamais à la place choisie qui ne leur convient guère...