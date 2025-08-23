Mbour : le cerveau d’un vaste réseau de drogue dure tombe avec 430 képas de Kush

Le département de Mbour, devenu ces derniers mois un véritable carrefour du trafic de drogue, a connu hier un tournant décisif dans la lutte contre ce fléau. Les éléments de la Brigade de recherches du commissariat central ont réussi à mettre la main sur l’un des trafiquants les plus redoutés de la Petite-Côte, neutralisant ainsi une pièce maîtresse d’un réseau très structuré.











Une traque minutieuse de trois mois









Depuis plusieurs semaines, les enquêteurs surveillaient discrètement les allées et venues de ce réseau qui opérait entre Mbour, Nianing, Saly Portudal et Joal. Selon les informations, le suspect, connu sous le nom de Kamara, devait effectuer une livraison majeure ce jeudi. Le renseignement annonçait qu’il transportait une cargaison de 430 képas de Kush, une drogue dure particulièrement prisée dans la sous-région.











Une arrestation en plein centre-ville









Un dispositif discret a été mis en place dès la mi-journée. Vers 13 heures, Kamara est repéré au guidon de sa moto-Jakarta, transportant deux sachets plastiques. Alors qu’il entamait sa transaction, les policiers sont intervenus avec rapidité et efficacité. Pris de court, le trafiquant n’a eu aucune possibilité de résister.







La fouille a permis de confirmer les soupçons : 200 képas de Kush dans un premier sachet, 230 dans le second, pour un total de 430 képas saisis sur-le-champ.











Un réseau aux ramifications régionales









Placée en garde à vue, la tête présumée du réseau a rapidement livré un nom aux enquêteurs : celui d’« Amza », son fournisseur supposé, basé à Diamniadio. Pour la police, cette arrestation constitue un coup majeur porté à une filière qui avait fini de tisser sa toile sur la Petite-Côte, transformant Mbour et ses environs en zone stratégique pour la distribution de drogue dure.











L’étau se resserre









Kamara sera présenté ce vendredi devant le parquet de Mbour pour détention, offre et cession de drogue dure. Pendant ce temps, les investigations se poursuivent afin de démanteler le reste du réseau et d’interpeller les complices encore en liberté.



