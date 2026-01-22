Mbour : il vide le garage d’un retraité et revend neuf véhicules comme ferraille, l’audace d’un père de famille jugée à Mbour

Une affaire de vol aussi audacieuse qu’insolite a été tranchée par le Tribunal de grande instance de Mbour. Selon L’Observateur, un commerçant de 53 ans, père de famille, a été reconnu coupable pour avoir volé et revendu comme simple ferraille neuf véhicules et engins agricoles appartenant à un retraité de Thiès.



Un garage vidé en plein jour



Les faits, dignes d’un scénario rocambolesque, se sont déroulés en novembre dernier dans le quartier paisible de Darou Salam 2, à Nguékhokh. Profitant de l’absence du propriétaire, A. Thiam, retraité âgé de 64 ans, le mis en cause, S. Touré, s’introduit sans difficulté dans son garage.



D’après le récit rapporté par L’Observateur, le lieu renfermait un véritable trésor mécanique : une BMW, une Renault 4x4, quatre tracteurs et trois remorques. Mais pour le commerçant, ces engins n’étaient que de vieilles carcasses bonnes à être revendues.



Un culot assumé et une vente éclair



Toujours selon L’Observateur, S. Touré contacte alors M. Guèye, ferrailleur de 39 ans bien connu dans la zone de Sindia, et lui propose l’ensemble du lot. Avec un aplomb déconcertant, il parvient à le convaincre que les véhicules lui appartiennent et qu’il s’agit simplement de ferraille à évacuer.



Marché conclu pour la somme de 1 350 000 FCfa, payée cash. Pour acheminer ce qu’il croyait être une bonne affaire, le ferrailleur débourse en plus 550 000 FCfa pour louer une grue et un camion, direction Thiès, où une usine chinoise devait procéder au recyclage.



Le pot aux roses découvert tardivement



Le stratagème ne sera découvert que le 5 janvier, soit près d’un mois et demi plus tard. Un ami du propriétaire, venu sur les lieux, découvre le garage grand ouvert et entièrement vidé. Alertées, les forces de l’ordre interpellent les deux hommes, qui seront déférés devant la justice.



À la barre, rapporte L’Observateur, les versions divergent. Le ferrailleur jure qu’il ignorait tout du vol et affirme avoir exigé un acte de vente, lequel s’est révélé faux. Le tribunal, estimant que sa bonne foi n’était pas totalement exclue, a finalement prononcé sa relaxe.



Une défense peu convaincante



De son côté, S. Touré tente une défense pour le moins surprenante. Il se présente comme un simple intermédiaire, affirmant avoir agi pour le compte d’un certain M. Name, basé à Dakar, moyennant une commission de 100 000 FCfa. Mais ce mystérieux commanditaire, introuvable, n’a jamais été entendu par les gendarmes.



Le juge, peu convaincu, n’a pas été dupe. Au terme des débats, le tribunal a retenu la culpabilité du commerçant.



Trois mois avec sursis, un casier judiciaire à la clé



Au final, le retraité A. Thiam a pu récupérer l’intégralité de ses biens, sans même réclamer de dédommagement. Quant au cerveau présumé de cette incroyable arnaque, il a été condamné à trois mois de prison avec sursis, évitant de justesse l’incarcération ferme, mais repart avec un casier judiciaire désormais entaché, conclut L’Observateur.

