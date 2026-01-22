Mbour : il offre à sa mère la chambre à coucher de ses clientes, un menuisier condamné pour abus de confiance

Une affaire aussi insolite que révélatrice des dérives liées à l’abus de confiance a été jugée au Tribunal de grande instance de Mbour. Selon L’Observateur, un menuisier du nom de M. Seck a été condamné à trois mois de prison avec sursis pour avoir détourné les meubles de ses clientes, allant jusqu’à offrir à sa mère la chambre à coucher qui lui avait été confiée.



Une relation de confiance qui tourne à la trahison



Les faits remontent à mai 2025. D’après le récit rapporté par L’Observateur, deux sœurs, Mame T. Bèye et son aînée, désireuses de renouveler leur mobilier, se sont adressées à un artisan qu’elles considéraient comme digne de confiance : M. Seck, menuisier installé à Thiocé-Est, à Mbour.



Faute d’espace dans leur domicile et craignant les dégâts liés à l’hivernage, elles lui ont confié, pour stockage, plusieurs meubles : fauteuils, tables à manger, une chambre à coucher et divers accessoires. Une confiance qui sera rapidement trahie.



La Tabaski, point de bascule de l’affaire



À l’approche de la Tabaski 2025, M. Seck propose à ses clientes de vendre les meubles en leur promettant de leur trouver des acheteurs et de leur faire réaliser une bonne affaire. Convaincues, les deux sœurs acceptent de lui confier la vente pour un montant global de 650 000 FCfa.



Mais, rapporte L’Observateur, le menuisier va détourner l’accord. Après avoir vendu une partie des meubles et utilisé l’argent à des fins personnelles, il décide d’expédier à sa mère, résidant dans une région du centre du pays, la chambre à coucher de ses clientes, en guise de cadeau de fête. La valeur de ce meuble est estimée à 300 000 FCfa par les propriétaires.



Plainte, arrestation et aveux partiels



Découvrant la supercherie et après plusieurs mois de relances infructueuses, les deux sœurs déposent plainte en décembre 2025 au commissariat de Saly Portudal. M. Seck est alors arrêté et placé en détention.



À la barre, l’artisan reconnaît partiellement les faits. S’il nie avoir conservé l’argent issu de la vente de certains meubles, il admet avoir volé et offert la chambre à coucher à sa mère. Face à la gravité des accusations, ses proches tentent de limiter les dégâts. Toujours selon L’Observateur, ils remettent aux plaignantes, au tribunal même, un acompte de 200 000 FCfa, promettant de verser le solde de 100 000 FCfa dans les jours suivants.



Trois mois avec sursis et remboursement ordonné



Le procureur de la République a vivement dénoncé le comportement du menuisier, réclamant l’application stricte de la loi. Au terme des débats, le tribunal a déclaré M. Seck coupable d’abus de confiance.



Le juge a prononcé une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et ordonné à l’artisan de verser aux victimes le solde de 100 000 FCfa, correspondant à la valeur non encore remboursée.