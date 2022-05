Mbour : Le parti socialiste se démarque du choix opéré pour leur compte aux législatives et prévient l'Apr...

Rien ne va plus entre socialistes de même que leur compagnonnage avec l'Apr, si l'on se fie aux propos tenus ce samedi lors de l'assemblée générale organisée par des responsables socialistes.

Entres autres sujets débattus, le choix de Yacine Ndao comme candidate pour les législatives au sein du parti socialiste, leur compagnonnage avec l'Apr dans Benno Bokk Yakaar.



"Nous avons constaté que le parti socialiste souffre énormément dans son compagnonnage avec l'Apr dans le Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, tout le Sénégal est conscient du comportement de l'Apr vis à vis du parti socialiste... Nous méritons plus de considération. Ce qui s'est passé lors des investitures pour la députation est inadmissible. Le choix de Yacine Ndao ne nous concerne pas et nous le désapprouvons totalement... Je tiens à préciser qu'à la la base nous ne portons pas cette candidature, d'ailleurs, elle a préféré amener sa candidature au niveau national. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de cette affaire", peste Adja Oulimata Sène, la présidente de la coordination rurale départementale du PS et 1ère vice présidente du Conseil départemental.



"La gestion du parti aussi bien sur le plan national que départemental pose problème. Depuis le départ de Ousmane Tanor Dieng, il y a problème. À preuve, le peu qu'on avait, on nous l'arrache. Pour les élections à venir, nous avions décidé de donner un candidat homme, ceci après plusieurs réunions. Et à notre grande surprise, on nous amène une femme. On ne la reconnaît pas. Au niveau de Nguéniène, le parti au pouvoir a tout fait pour récupérer la Commune. Ne serait-ce que pour la mémoire de Tanor, l'Apr ne devait pas le faire. Même cas pour Mbour Commune. Nous ne reconnaissons pas cette liste, alors pour qui devrons nous battre campagne? En tout cas pas pour cette liste. Nous profitons de cette assemblée pour réclamer à nouveau le renouvellement du parti socialiste", a tonné Yaknack Sène, le SG du parti socialiste à Ndiaganiao...