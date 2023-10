Mbour: " Le chef de l'état comprend que sans la tranquillité sans l'ordre républicain ,il n'y peux pas avoir de paix" (Ministre des forces armées 0.Youm)

La cérémonie d'inauguration de l'état major de la compagnie de la brigade routière et de l'escadron de surveillance et d'intervention de Mbour s'est tenue ce jeudi octobre 2023 sous la présidence du ministre des forces armées El Hadji Omar Youm...Une occasion saisie par le ministre pour manifester toute sa satisfaction et se dit rassurer d'après ce qu'il a assisté.. Cependant le ministre des forces armées de féliciter la clairvoyance du Président Macky Sall ".Le chef de l'état comprend que sans la tranquillité sans l'ordre républicain,il n'y peux pas avoir de paix" a dit Omar Youm..Ce dernier n'a pas manqué de féliciter le général Moussa fall " Je tiens ici à féliciter vivement le professionnalisme du général Moussa Fall qui a su mettre en œuvre la vision du chef de l'état en terme de sécurité...la qualité des infrastructures..Nous sommes de plus en plus bousculer par des menaces des risques de toutes sortes, énigmatiques, indécélables surtout complexes mais j'ai vu que la gendarmerie avait déjà intégré tous ces facteurs pour permettre d'accomplir fermement et fièrement sa mission " a souligné le ministre des forces armées au micro de Dakaractu Mbour...