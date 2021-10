Mbour : La réaction de la famille Barro après le décret de Macky Sall..."Tant qu'il se soucie du monde islamique....nous lui serons.....(Ibn Oumar Barro)

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres du 29 septembre 2021 a examiné et adopté le projet de décret portant dénomination de l'Établissement public de santé de niveau 1 de Mbour, « Centre hospitalier Thierno Mouhamadoul Mansour Barro. »



Pour cet acte de reconnaissance de l'apport religieux du Vénéré, dans la petite côte et ailleurs, la famille de Thierno Mansour Barro a adressé ses vifs remerciements au Président Macky Sall à travers un point de presse.



Les animateurs du point de presse (Ibnou Oumar Barro, Mouhamadou Barro HCCT, inspecteur Daff et Sara Diarra) ont exprimé leur engagement à accompagner les initiatives du gouvernement pour le renforcement du plateau technique et de la prise en charge des besoins de santé des populations du département de Mbour. Le fils du vénéré Thierno Mansour Barro, précisément Ibnou Oumar Barro, de souligner : "tant qu'il se souciera du monde islamique, nous lui serons reconnaissants... " (vidéo)