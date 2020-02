Mbour : Cleaning Day sous haute surveillance policière / Affrontements entre les partisans du dage du ministère des infrastructures des transports et du désenclavement et ceux du mouvement AMDEM de Cheikh Issa Sall...

Le marché Nguélaw de Mbour ou Ocass était le théâtre d'affrontements entre militants apéristes. L'appel de Macky pour nettoyer le pays reste une occasion pour certains responsables de sa formation politique, comme c'est le cas à Mbour, de solder leurs comptes. Au marché Ocass de Mbour, n'eût été l'intervention du préfet et de la police, le pire allait se produire entre les partisans du dage du ministère des infrastructures, des transports et du désenclavement et ceux du mouvement AMDEM de Cheikh Issa Sall.

Interrogé par la presse, Abdoulahad Sarr prend comme principal responsable de cette situation, le président du mouvement AMDEM, Cheikh Issa Sall. " Nous avons eu l'autorisation d'organiser ce Cleaning Day dans notre quartier, notre fief, qui nous a vu naître, le quartier Santessou. Il y a eu des gens qui appartiennent au mouvement AMDEM, du président Cheikh Issa Sall, qui sont venus saboter notre Cleaning Day", affirme Abdoulahad Sarr, le Dage du ministère des infrastructures des transports et du désenclavement.



Pour les partisans de Cheikh Issa Sall, leur unique objectif reste d'accompagner le président Macky Sall pour la réussite d'un Sénégal zéro déchet et c'est la cellule AMDEM Thiocé Est qui se trouve dans le quartier qui avait organisé. "Nous sommes des légalistes. On a déposé une autorisation. Mais quand le préfet est venu et nous demandé de quitter les lieux, nous avons obéi. On a déposé une demande d'autorisation, mais nous n'avons pas reçu d'autorisation", confie Morane Sall responsable AMDEM.



Le préfet contacté par Dakaractu Mbour confie : " Le cleaning day est une organisation où le préfet est saisi par une lettre d'information. Pour ce cas, c'est Abdoulahad Sarr qui m'a saisi en premier lieu pour le marché. Lorsque j'ai appris la situation, j'ai demandé aux partisans de Cheikh Issa Sall de se déplacer vers le centre pour handicapés ", a informé Saër Ndao...