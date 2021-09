Mbour : "Au-delà de la politique, nous sommes une famille... Ousmane Tanor Dieng a toujours voulu cette unité... Il m'a dit un jour..."(Saliou Samb)

Le Bby de Mbour s'est doté d'une permanence, à l’initiative du président du Conseil départemental, (coordonnateur Apr dans la commune de Mbour), Saliou Samb, qui vise à renforcer l'unité de la coalition dans le département. "Cette permanence est un lieu qui nous permettra de nous réunir et de trouver des solutions pour réduire la souffrance des populations de la Petite côte. Nous sommes dans le temps des alliances, l'unité est plus que nécessaire pour accompagner la vision du président Macky Sall... La politique est un moyen de se réunir et de réfléchir pour la cité, mais au delà de la politique, nous formons une famille... Mon père Ousmane Tanor Dieng a toujours voulu cette unité", affirme Saliou Samb.



La permanence Bby porte le nom de feu Amadou Timbo du Hcct, une salle porte le nom de feu Ousmane Tanor Dieng et une autre celui de feu Mbor Sow, un membre fondateur de l'Apr. Un geste salué par les membres de la coalition à savoir Rewmi, AFP, Ldr/yessal... (vidéo)