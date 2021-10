Mbour : Alioune Sarr réaffirme le ferme engagement de l’État en faveur des entreprises des secteurs du tourisme et des transports aériens

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a effectué, ce Jeudi 14 octobre 2021, une visite dans la nouvelle station touristique de Pointe Sarène. Une visite de chantier qui devrait permettre aux autorités dudit département ministériel, ‘’d’avoir une idée exacte de l'état d'avancement des travaux de l'hôtel du groupe Ryu’’, a déclaré le ministre à l’issue de la visite. Il en a profité pour parler du projet de construction d’une route de contournement par l’Ageroute. Et ce, après avoir noté avec satisfaction ‘’l’état d’avancement des travaux’’ de cette importante infrastructure d’une capacité de 514 lits dont les travaux devraient être bouclés au mois d’avril 2022, et offrir plus de 500 emplois.

‘’C’est donc pour moi l’occasion d’affirmer ici, à l’endroit du secteur privé touristique, l’engagement du gouvernement, sa mobilisation pour les accompagner dans cette période de relance touristique’’, a déclaré le ministre Alioune Sarr. Celui-ci indique avoir engagé, depuis quelques jours, ‘’une série d’actions traduites par des mesures d'allègement de toutes les restrictions qui pesaient sur les voyageurs à destination du Sénégal. Ces mesures on fait qu’aujourd'hui un passager vacciné n’a plus besoin d’un test Pcr. Donc soit c’est le test Pcr quand on n’est pas vacciné soit, on présente sa carte de vaccination ou son pass sanitaire’’.

À côté de ces mesures sur l’ouverture des frontières, le ministre du Tourisme dit avoir mobilisé, avec ses collaborateurs, ‘’une enveloppe de 75 milliards de FCFA pour financer les besoins en investissements des entreprises des secteurs du tourisme et des transports aériens. Ce, à travers le crédit hôtelier et touristique et le Crédit du Transport aérien.’’ À cela s'ajoute, selon lui, ‘’des mesures d'ordre fiscal notamment le report de paiement de la Tva pour les entreprises du secteur touristique et de celui des transports et la suspension des impôts et taxes pour les entreprises du secteur du tourisme jusqu'en fin 2021 ainsi que la mobilisation d'une enveloppe de 82 milliards en 2020 pour les besoins en fonds de roulement des entreprises et des subventions aux entités publiques du secteur. Au total, c'est un montant global de plus de 150 milliards que le gouvernement du Sénégal aura mobilisé pour soutenir et accompagner les entreprises des secteurs du tourisme et des transports aériens entre 2020 et 2021’’, a confié le ministre Alioune Sarr au micro de Dakaractu.