Mbacké – Bande de voleurs de bétail démantelée : 16 moutons volés, un taxi comme moyen de transport, tous écroués !

La traque contre le vol de bétail a encore porté ses fruits dans la ville religieuse. Le Commissariat urbain de Mbacké a procédé à l’interpellation de cinq individus de sexe masculin dans la journée du dimanche 18 mai 2025, pour association de malfaiteurs, vol de bétail en réunion la nuit avec usage de moyen de transport et recel.



L’affaire a éclaté grâce à une alerte anonyme signalant la présence suspecte de trois individus qui tentaient de faire entrer deux béliers dans une ancienne carrière de sable connue sous le nom de “Cambe ya”, au quartier Santhie Darou Salam. Les éléments de la Brigade de Recherches se sont rendus sur place et ont retrouvé les malfrats déjà maîtrisés par les riverains, en possession des bêtes.



Conduits au poste et interrogés, ils ont avoué avoir dérobé les moutons la veille au soir dans une maison du quartier Mboussobé à Touba. La victime identifiée a été invitée à se présenter au commissariat. Mais ce n’était que le début du filon.



Poussés dans leurs retranchements, les mis en cause ont avoué trois autres vols dans le même quartier, ce qui porte à 16 le nombre total de moutons volés. L’enquête a également permis d’établir que les voleurs louaient les services d’un chauffeur de taxi pour convoyer les moutons volés jusqu’à leur receleur principal.



Ce chauffeur complice, identifié puis arrêté, a été placé sous écrou, tout comme ses acolytes. Les moutons volés sont en cours de restitution progressive à leurs propriétaires légitimes.



L’enquête se poursuit pour démanteler toute la chaîne de ce réseau organisé de vol de bétail qui opérait entre Touba et Mbacké. Une fois de plus, la collaboration entre populations vigilantes et forces de sécurité a permis d’éviter un nouveau drame pastoral.