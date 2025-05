Mayonnaise meurtrière à Kaffrine : 31 victimes d’intoxication alimentaire, un commerçant dans le viseur

La ville de Kaffrine a frôlé la catastrophe sanitaire. En l’espace de trois jours, 31 personnes ont été hospitalisées d’urgence pour des cas graves de gastro-entérite aiguë, provoquée par une mayonnaise artisanale fabriquée au marché central, selon les autorités sanitaires.







Tout commence le jeudi dernier, dans le quartier très fréquenté de Mbamba, lorsque l’infirmier-chef de poste alerte le district sanitaire sur une vague inhabituelle de patients souffrant de diarrhées sévères et de vomissements violents. Très vite, le superviseur des soins de santé primaire prend le relais et sous la direction du Dr Mbaye Thiam, directeur régional de la santé du Ndoucoumane, une cellule d’investigation est mise en place.







Le bilan est alarmant : 15 cas au poste de santé de Mbamba, 6 cas à Diamaguène Centre, 6 cas au centre de santé principal de Kaffrine, et 4 cas au poste de santé de Kaffrine 2.





Sur les 31 malades, 18 sont des hommes et 13 des femmes, âgés pour la plupart de moins de 25 ans : 1 enfant de moins de 5 ans, 6 enfants entre 5 et 14 ans, 10 jeunes adultes entre 15 et 24 ans.





La mayonnaise mise en cause



L’enquête médicale et sanitaire n’a pas tardé à pointer du doigt un lot de mayonnaise artisanale, fabriqué et vendu par un commerçant établi au marché central de Kaffrine. Lors d’une perquisition dans sa boutique, les autorités ont saisi la machine de fabrication et de dosage, suspectée de ne pas respecter les normes d’hygiène.







Le commerçant incriminé a été convoqué par le service régional d’hygiène, non seulement pour une séance de sensibilisation, mais aussi en vue d’une éventuelle mise aux normes de ses procédés de production.