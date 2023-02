Mayacine Mar (DTN) : «Je ne recevais ni salaire ni indemnité à la FSF… Aliou Cissé à sa personnalité, j’ai la mienne…»

Le directeur technique national est revenu entre autres, sur sa relation jugée «tendue» avec le sélectionneur de la sélection nationale A, Aliou Cissé. D’après l’ancien professeur à l’INSEPS, il n’y a aucune animosité ni une quelconque tension entre lui et El Tactico. Dans un entretien accordé à Stades, Mayacine Mar a également évoqué son rôle au sein de la fédération sénégalaise de football précisant que «si je suis toujours là, c’est parce que je fais du bon travail, sinon la FSF ne me laisserait pas continuer» se targue le technicien sénégalais.



Poursuivant, il explique clairement que : «c’est Aliou Cissé qui a paraphé un contrat avec la FSF, est-ce que c’est à moi de lui dire ou il va regarder et ce qu’il doit faire ? Si Aliou et moi on ne s’entendait pas, on serait déjà écarté de la sélection. Il a sa personnalité et j’ai la mienne. Je suis Dtn et j’assure pleinement mon rôle. Il n’y a aucun problème entre Aliou Cissé et moi» a-t-il clarifié pour mettre fin aux polémiques.



Au lendemain du triplé historique réalisé par les sélections nationales de (Beach Soccer et les équipes locales et A), le Dtn a d’emblée souligné que «on a un plan de développement technique sur lequel nous travaillons. C’est un programme très clair. En 2013 et 2017 un premier programme avait été mis en place. L’objectif prioritaire était de dire que nous sommes une fédération, et que pour qu’elle existe il faut des résultats… sur notre plan quadriennal 2021-2025, c’est le programme Manku Wutti Ndamli, c’est-à-dire gagner des trophées» a souligné Mayacine.



Son rôle de directeur technique est parfois contesté voire remis en question, Mayacine Mar a estimé qu’il fait convenablement son travail qui est transversal «le travail de Dtn ne se limite pas seulement aux équipes nationales. Ce que nous faisons en amont est beaucoup plus volumineux… Auparavant je ne recevais ni de salaire ni d’indemnité à la fédération. C’est à partir de 2022 que j'ai commencé à toucher des indemnités. Quand j’arrivais à la fédération j’étais un fonctionnaire, un professeur d’université. J’ai enseigné pendant 25 ans à l’INSEPS…»