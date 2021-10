Mawlid à Médinatoul Abdoukhadre Dieylani : Grand toilettage dans la cité religieuse de feu Cheikh Mouhidine Samba Diallo.

En prélude à la célébration du Maouloud à Médinatoul Abdoukhadre Dieylani (département de Kaolack), le comité d'organisation sous la houlette du fils aîné du défunt khalife, Cheikh Ibrahima Diallo, a procédé à une journée de nettoyage.



En effet, les fidèles étaient venus des différentes contrées du Saloum pour prendre part à cette activité.



Râteaux, pelles, daba, coupe-coupe etc, ont été mobilisés pour les besoins du nettoiement des coins et recoins de cette cité.



Cheikh Ibrahima Diallo et les autres membres de la famille du défunt fondateur de Médinatoul Abdoukhadre Dieylani, Cheikh Mouhidine Samba Diallo, avaient aussi fait le déplacement.



L'eau, l'électricité entre autres, ont été au menu des débats...