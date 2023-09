Massification -parrainage : Les femmes Serviteurs rassurent le candidat Papa Djibril Fall.

Après 18 mois d'existence, les Serviteurs veulent concrétiser leurs ambitions politiques. Les délégations des femmes du parti "Les Serviteurs" se sont réunies hier au CICES pour porter la candidature de leur leader Papa Djibril Fall.

Les Serviteurs poursuivent la massification du parti pour s'assurer un maillage national et une présence dans les zones les plus reculées du Sénégal. C'est le mouvement des femmes "Serviteurs" qui apporte sa contribution au parti en faisant l'état d'avancement sur le parrainage.

Les délégations venues des quatre coins du pays se sont réunies hier pour approuver Papa Djibril Fall comme leur candidat à la prochaine Présidentielle 2024. Elles ont ainsi engagé la dure épreuve des parrainages et promettent qu'elle ne sera qu'une formalité pour PDF. Elles ont décidé d'investir le terrain et de collecter au-delà du nombre de parrains requis, pour franchir ce cap sans difficultés et conduire le leader jusqu'au palais présidentiel.



Lors de cette rencontre, le président des Serviteurs se félicite de cette marque de confiance et rassure : « Je place entièrement et renouvelle ma confiance en vous les Femmes Serviteurs qui ne cessez de montrer depuis l'avènement du parti que vous êtes la cheville ouvrière de ce rassemblement", signifie Papa Djibril Fall, ragaillardi par la mobilisation réussie par la section féminine de son parti.